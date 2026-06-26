Над Калужской областью ночью уничтожили 13 БПЛА

По его словам, на местах уже работают оперативные группы. Предварительная информация подтверждает отсутствие пострадавших и разрушений инфраструктуры.

Минувшая ночь стала одной из самых напряжённых для систем ПВО сразу нескольких регионов Центральной России. Ранее Life.ru писал, что только на подлёте к Москве было сбито 45 беспилотников. Ночная атака также затронула Тульскую область, где украинские дроны привели к повреждениям жилого дома, промышленного предприятия и линий электропередачи.