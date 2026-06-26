Над Калужской областью ночью уничтожили 13 БПЛА
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Минувшей ночью Калужская область подверглась атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией региона 13 БПЛА.
«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 13 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Перемышльского и Юхновского муниципальных округов», – написал глава региона.
По его словам, на местах уже работают оперативные группы. Предварительная информация подтверждает отсутствие пострадавших и разрушений инфраструктуры.
Минувшая ночь стала одной из самых напряжённых для систем ПВО сразу нескольких регионов Центральной России. Ранее Life.ru писал, что только на подлёте к Москве было сбито 45 беспилотников. Ночная атака также затронула Тульскую область, где украинские дроны привели к повреждениям жилого дома, промышленного предприятия и линий электропередачи.
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