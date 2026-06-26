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Регион
26 июня, 04:42

Украинские БПЛА повредили завод в Новомосковске Тульской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ночью 26 июня Тульская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, силы ПВО уничтожили 157 летательных аппаратов, однако без последствий на земле не обошлось.

«Зафиксированы повреждения на линии электропередачи и на промышленном предприятии в Новомосковске», – уточнил глава региона.

Кроме того, в одном из населённых пунктов Щекинского района беспилотник повредил частный жилой дом. В результате атаки пострадала женщина – сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

Число сбитых за ночь на подлёте к Москве БПЛА достигло 45
Число сбитых за ночь на подлёте к Москве БПЛА достигло 45

Ранее Life.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили 157 беспилотников в Тульской области. Губернатор вновь призвал жителей соблюдать осторожность и напомнил, что опасность новых атак БПЛА в регионе сохраняется. На местах работают экстренные службы, которые оценивают масштаб ущерба и занимаются ликвидацией последствий.

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Юния Ларсон
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