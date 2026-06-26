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Регион
26 июня, 06:39

Ночная атака 660 дронов ВСУ на Россию стала самой массированной с начала года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Ночная атака беспилотников в ночь на 26 июня, в ходе которой было перехвачено 660 БПЛА, стала самой масштабной с начала года. Это следует из данных Минобороны РФ.

Предыдущий рекорд по числу задействованных БПЛА был зафиксирован 17 мая. Тогда, как уточняется, средства ПВО перехватили и уничтожили 556 аппаратов. Ещё одна крупная атака произошла в ночь на 18 июня, когда было сбито и перехвачено 555 беспилотников. В начале июня также фиксировались масштабные налёты.

6 июня российские военные отразили атаку с участием 376 БПЛА. Ранее, 3 июня, было уничтожено 354 беспилотника. Кроме того, 10 июня сообщалось о перехвате 326 аппаратов, а 11 июня — о 330 БПЛА.

В Тульской области система ПВО уничтожила ещё 84 украинских БПЛА
В Тульской области система ПВО уничтожила ещё 84 украинских БПЛА

Ранее ночью 26 июня Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили 157 летательных аппаратов, однако полностью избежать последствий на земле не удалось. В Новомосковске зафиксированы повреждения на линии электропередачи, а также на одном из промышленных предприятий.

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Милена Скрипальщикова
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