Ночная атака 660 дронов ВСУ на Россию стала самой массированной с начала года

Ночная атака беспилотников в ночь на 26 июня, в ходе которой было перехвачено 660 БПЛА, стала самой масштабной с начала года. Это следует из данных Минобороны РФ.

Предыдущий рекорд по числу задействованных БПЛА был зафиксирован 17 мая. Тогда, как уточняется, средства ПВО перехватили и уничтожили 556 аппаратов. Ещё одна крупная атака произошла в ночь на 18 июня, когда было сбито и перехвачено 555 беспилотников. В начале июня также фиксировались масштабные налёты.

6 июня российские военные отразили атаку с участием 376 БПЛА. Ранее, 3 июня, было уничтожено 354 беспилотника. Кроме того, 10 июня сообщалось о перехвате 326 аппаратов, а 11 июня — о 330 БПЛА.

Ранее ночью 26 июня Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили 157 летательных аппаратов, однако полностью избежать последствий на земле не удалось. В Новомосковске зафиксированы повреждения на линии электропередачи, а также на одном из промышленных предприятий.