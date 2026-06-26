«Консервативный рынок»: Какие качества влияют на карьеру и стоимость футболистов

Чемпионат мира традиционно становится одним из главных факторов, влияющих на футбольный рынок. При этом, как отметил ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич, решающим условием далеко не всегда остаются голы и результативные передачи. Основой оценки футболиста по-прежнему являются его игровые качества.

Кроме того, учитываются возраст, потенциал и только затем — дополнительные параметры вроде медийности и коммуникации внутри команды. Влияние социальных сетей и популярности игрока действительно растёт, однако оно не способно заменить спортивное мастерство. Клубы в любом случае выберут спортсмена с высоким уровнем игры, даже если у него меньше аудитории в соцсетях.

«Футбольный рынок остаётся очень консервативным. При прочих равных будут смотреть именно на игровые качества», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее на чемпионате мира по футболу 2026 года определились 19 из 32 сборных, вышедших в стадию 1/16 финала. Также сформировались первые пары 1/16 финала турнира. Сборная США встретится с Боснией и Герцеговиной, Бразилия сыграет против Японии, а Нидерланды проведут матч с Марокко.