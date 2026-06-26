ВСУ бросили в атаку на Тульскую область ещё 17 дронов — с ночи сбито уже 174

В Тульской области ещё 17 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России, информирует губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших в результате атаки нет, разрушений жилых зданий и объектов инфраструктуры предварительно не зафиксировано.

«Еще 17 украинских беспилотников уничтожены. Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — отметил чиновник.

Глава региона также напомнил жителям о запрете фото- и видеосъёмки работы систем противовоздушной обороны и призвал соблюдать меры безопасности.

Таким образом, с ночи ВСУ бросили на Тульскую область уже 174 БПЛА. Всего часом ранее губернатор сообщил об 157 беспилотников в Тульской области. На местах работают экстренные службы, которые оценивают масштаб ущерба и занимаются ликвидацией последствий. В одном из населённых пунктов Щекинского района дрон повредил частный жилой дом. В результате атаки пострадала женщина.