Жители Севастополя остались без света и воды из-за налёта 70 дронов ВСУ

В Севастополе массированная ночная атака украинских дронов привела к перебоям с подачей воды и света. Ремонтные работы не удалось завершить к утру 26 июня из-за постоянно срабатывавшей воздушной тревоги. Информацию публикует губернатор города Михаил Развожаев.

«Только на подступах к Севастополю было сбито почти 70 БПЛА. В связи с этим завершить восстановление сетей до утра, как планировалось, не удалось», — говорится в тексте.

Губернатр пообещал, что полностью восстановить электроснабжение удастся к 18:00 по местному времени. Основные ремонтные работы будут производиться в ближайшие 3 — 4 часа. В некоторых районах Севастополя сохраняется проблема с напором воды в кранах. Её удастся решить после стабилизации напряжения в электросетях.