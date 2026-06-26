Жители Севастополя остались без света и воды из-за налёта 70 дронов ВСУ
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В Севастополе массированная ночная атака украинских дронов привела к перебоям с подачей воды и света. Ремонтные работы не удалось завершить к утру 26 июня из-за постоянно срабатывавшей воздушной тревоги. Информацию публикует губернатор города Михаил Развожаев.
«Только на подступах к Севастополю было сбито почти 70 БПЛА. В связи с этим завершить восстановление сетей до утра, как планировалось, не удалось», — говорится в тексте.
Губернатр пообещал, что полностью восстановить электроснабжение удастся к 18:00 по местному времени. Основные ремонтные работы будут производиться в ближайшие 3 — 4 часа. В некоторых районах Севастополя сохраняется проблема с напором воды в кранах. Её удастся решить после стабилизации напряжения в электросетях.
Напомним, Крымский мост закрыли после сирен в Севастополе. Незадолго до полуночи в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Утром 26 июня движение через пролив возобновлено.
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