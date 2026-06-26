Молодой некрофил из Петербурга задушил подругу и предался утехам с трупом

20-летнего петербуржца будут судить по делу об убийстве девушки и надругательстве над телом умершей. Следственный комитет направил материалы в суд после расследования преступления, совершённого в квартире на Народной улице.

Некрофил из Петербурга задушил подругу. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

По версии следствия, в марте обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со знакомой и задушил её проводом от зарядного устройства. Тело девушки нашли почти через неделю после убийства. После расправы, как считают следователи, фигурант надругался над трупом.

Помимо обвинения в убийстве ему вменили статью о некрофилии. Перед рассмотрением по существу обвиняемому, который сейчас находится в «Крестах», планируют продлить меру пресечения на полгода, заседание назначено на следующую неделю, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в Москве обнаружили тело 28-летней беременной девушки с признаками удушения. Позже выяснилось, что во время конфликта мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задушил свою возлюбленную.