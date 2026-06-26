Лавров: Заявления США по Украине звучат как заявка на посредничество

Недавние высказывания Вашингтона о желании сыграть конструктивную роль по Украине фактически являются заявкой на посредничество. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам, комментируя заявления госсекретаря США Марко Рубио.

«Когда сейчас звучит заинтересованность в том, чтобы США сыграли конструктивную роль, объединили стороны — это уже звучит как заявка на посредничество», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.