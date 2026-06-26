Лавров: Заявления США по Украине звучат как заявка на посредничество
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Недавние высказывания Вашингтона о желании сыграть конструктивную роль по Украине фактически являются заявкой на посредничество. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам, комментируя заявления госсекретаря США Марко Рубио.
«Когда сейчас звучит заинтересованность в том, чтобы США сыграли конструктивную роль, объединили стороны — это уже звучит как заявка на посредничество», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на обвинения Москвы в том, что Вашингтон отступил от ранее достигнутых условий, пояснил журналистам, что на прошлогоднем саммите президентов России и США на Аляске обсуждались лишь предложения по Украине, но никаких соглашений подписано не было. Он также заявил, что США готовы сыграть конструктивную роль в объединении сторон и прекращении войны, и подчеркнул, что именно этим президент занимался на протяжении полутора лет.
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