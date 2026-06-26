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26 июня, 11:05

На Крымском мосту со стороны Керчи скопилось 2100 машин

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Обложка © Life.ru / ChatGPT

На Крымском мосту образовался серьёзный затор. Со стороны Керчи своей очереди на досмотр ожидают 2100 транспортных средств. Об этом сообщается в МАКС-канале «Крымский мост: оперативная информация».

По данным на час дня по московскому времени, водителям приходится запасаться терпением. Время ожидания превышает пять часов. Со стороны Тамани обстановка спокойнее — очередь перед пунктом ручного досмотра отсутствует.

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Напомним, сегодня утром местная администрация временно приостанавливала движение автомобилей по Крымскому мосту. Ограничение действовало недолго: около шести утра проезд возобновили. Пока что проблемы с проездом сохраняются, солидная пробка собралась там ещё накануне вечером и похоже, что пока что затор растёт.

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Юрий Лысенко
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