На Крымском мосту со стороны Керчи скопилось 2100 машин

На Крымском мосту образовался серьёзный затор. Со стороны Керчи своей очереди на досмотр ожидают 2100 транспортных средств. Об этом сообщается в МАКС-канале «Крымский мост: оперативная информация».

По данным на час дня по московскому времени, водителям приходится запасаться терпением. Время ожидания превышает пять часов. Со стороны Тамани обстановка спокойнее — очередь перед пунктом ручного досмотра отсутствует.

Напомним, сегодня утром местная администрация временно приостанавливала движение автомобилей по Крымскому мосту. Ограничение действовало недолго: около шести утра проезд возобновили. Пока что проблемы с проездом сохраняются, солидная пробка собралась там ещё накануне вечером и похоже, что пока что затор растёт.