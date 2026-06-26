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Регион
26 июня, 12:37

Ещё три польских политика объявили о решении вернуть Украине госнаграды

Обложка © Grand Warszawski

Обложка © Grand Warszawski

Польские политики продолжают возвращать Украине государственные награды на фоне скандала с героизацией нацистов киевским режимом. В четверг от украинского ордена князя Ярослава Мудрого отказался лидер оппозиции Ярослав Качиньский, а в пятницу к нему присоединились сразу трое его соратников по партии «Право и справедливость».

Бывший глава Минобороны и МВД Мариуш Блащак, экс-спикер сейма Марек Кухчиньский и бывший министр иностранных дел Збигнев Рау — все они кавалеры украинских орденов «За заслуги» разных степеней — вернули награды.

«Из уважения к жертвам волынских преступлений и лояльности президенту Польши Каролю Навроцкому, а также в знак несогласия с эскалацией конфликта украинскими политическими элитами мы возвращаем полученные украинские награды», — говорится в совместном заявлении политиков.

Лидер польской оппозиции Качиньский вернул Украине орден князя Ярослава Мудрого
Лидер польской оппозиции Качиньский вернул Украине орден князя Ярослава Мудрого

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла. Поводом для решения стала очередная героизация нацистов в Киеве. После этого три экс-президента Украины — Ющенко, Кучма и Порошенко* — вернули польские награды.

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*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Александра Мышляева
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