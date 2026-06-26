Польские политики продолжают возвращать Украине государственные награды на фоне скандала с героизацией нацистов киевским режимом. В четверг от украинского ордена князя Ярослава Мудрого отказался лидер оппозиции Ярослав Качиньский, а в пятницу к нему присоединились сразу трое его соратников по партии «Право и справедливость».

Бывший глава Минобороны и МВД Мариуш Блащак, экс-спикер сейма Марек Кухчиньский и бывший министр иностранных дел Збигнев Рау — все они кавалеры украинских орденов «За заслуги» разных степеней — вернули награды.

«Из уважения к жертвам волынских преступлений и лояльности президенту Польши Каролю Навроцкому, а также в знак несогласия с эскалацией конфликта украинскими политическими элитами мы возвращаем полученные украинские награды», — говорится в совместном заявлении политиков.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла. Поводом для решения стала очередная героизация нацистов в Киеве. После этого три экс-президента Украины — Ющенко, Кучма и Порошенко* — вернули польские награды.

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