Лидер польской оппозиции и председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил журналистам, что возвращает украинский орден князя Ярослава Мудрого II степени. Награду ему присвоил Владимир Зеленский в июне 2022 года.

По словам Качиньского, это решение он объясняет своим отношением к украинской политической элите и считает его демонстрацией позиции в отношении текущей политической ситуации в Польше. Он также отметил, что рассматривает свой шаг как акт поддержки президента Польши Кароля Навроцкого.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла. Решение было принято после очередной героизации нацистов в Киеве. Далее три бывших президента Незалежной — Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Пётр Порошенко* — тоже отказались от польских наград.

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