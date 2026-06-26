Всех раненных при ударе студентов колледжа в Старобельске выписали из больниц

Все студенты, пострадавшие 22 мая в результате удара Вооружённых сил Украины по колледжу в Старобельске, завершили стационарное лечение в медицинских учреждениях ЛНР. Об этом сообщил и.о. заместителя главврача Луганской республиканской клинической больницы Руслан Новрузов.

Последняя из раненых — девушка, которую ранее перевели из ЛРКБ в Новопсковскую районную многопрофильную больницу, — выписана на амбулаторное наблюдение у травматолога по месту жительства.

«Девочку, которую мы переводили в Новопсков, выписали на амбулаторное лечение у травматолога по месту жительства», — сообщил Новрузов ТАСС со ссылкой на данные новопсковских медиков.