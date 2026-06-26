Всех раненных при ударе студентов колледжа в Старобельске выписали из больниц
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Все студенты, пострадавшие 22 мая в результате удара Вооружённых сил Украины по колледжу в Старобельске, завершили стационарное лечение в медицинских учреждениях ЛНР. Об этом сообщил и.о. заместителя главврача Луганской республиканской клинической больницы Руслан Новрузов.
Последняя из раненых — девушка, которую ранее перевели из ЛРКБ в Новопсковскую районную многопрофильную больницу, — выписана на амбулаторное наблюдение у травматолога по месту жительства.
«Девочку, которую мы переводили в Новопсков, выписали на амбулаторное лечение у травматолога по месту жительства», — сообщил Новрузов ТАСС со ссылкой на данные новопсковских медиков.
Напомним, что в ночь на 22 мая беспилотники нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, где проживали студенты, — здания получили серьёзные разрушения, погиб 21 человек и более 60 пострадали. В связи с трагедией в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, Следственный комитет возбудил уголовное дело, а президент Владимир Путин квалифицировал произошедшее как теракт. Президент России поставил под сомнение искренность намерений киевского режима в вопросе урегулирования, указав на явное противоречие между публичными призывами украинской стороны к личным переговорам и реальными действиями на фронте.
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