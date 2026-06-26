Новак: Происходит перестройка логистики топлива, балансировка требует время

Для балансировки рынка топлива потребуется определённое время, так как на текущий момент в России перестриваются логистические связи в системе поставок. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил ТАСС.

«Сейчас идёт перестройка логистических связей системы с учётом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время», — сказал Новак.

Он не уточнил, сколько именно времени может занять настройка новых маршрутов и выход на стабильные объёмы поставок. Вице-премьер уже говорил, что в России сформированы достаточные объёмы топлива для обеспечения внутреннего рынка, текущих запасов хватит для покрытия спроса и дополнительного дефицита не ожидается.

Напомним, вице-премьер Александр Новак поручил российским профильным ведомствам оказывать первоочередную помощь регионам, чьи поставки топлива зависят от сезонных и природных условий, уделив особое внимание организации северного завоза как приоритетной задаче для удалённых территорий с ограниченными сроками доставки.