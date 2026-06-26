Патриарх Кирилл соболезнует семье умершего Сергея Иванова и молится о его душе

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Борисовича Иванова в связи с его кончиной. Он отметил, что политик был видным государственным деятелем и человеком, внесшим значительный вклад в развитие России.

«С печалью воспринял известие о кончине Сергея Борисовича Иванова, видного государственного деятеля и замечательного человека, немало потрудившегося на пользу Отечества», — сказал патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской церкви напомнил, что на различных государственных постах Иванов занимался вопросами обороноспособности, экологии, транспорта и природоохранной деятельности, а также стремился укреплять суверенитет России. Он молится об упокоении души новопреставленного раба Божия Сергия.

Ранее стало известно, что бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента Сергей Иванов умер в возрасте 73 года. Он служил в КГБ СССР и Службе внешней разведки России, был заместителем директора ФСБ России (в то время службу возглавлял будущий глава государства Владимир Путин), а с 2001 по 2007 год возглавял Минобороны. С 2011 по 2016 год Иванов занимал пост руководителя Администрации президента, а также числился спецпредставителем Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Президент России выразил глубокие соболезнования близким Иванова.