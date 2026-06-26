Оторванный хвост и покоцанные лопасти: Появились кадры с места крушения Ми-8Т в Сибири

Первые фотографии с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8Т в Красноярском крае появились в Сети. На кадрах зафиксированы серьёзные повреждения воздушного судна. Снимки были размещены Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России в Telegram-канале.

Последствия жёсткой посадки вертолёта Ми-8Т. Фото © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

На опубликованных материалах видно, что у вертолёта полностью оторвана хвостовая часть. Дополнительно отмечаются повреждения лопастей несущего винта, которые получили серьёзные разрушения. Следственные органы продолжают фиксировать данные с места инцидента и устанавливать все детали случившегося.