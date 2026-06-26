Оторванный хвост и покоцанные лопасти: Появились кадры с места крушения Ми-8Т в Сибири
СК показал кадры с места жёсткой посадки Ми-8Т в Красноярском крае
Последствия жёсткой посадки вертолёта Ми-8Т. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Первые фотографии с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8Т в Красноярском крае появились в Сети. На кадрах зафиксированы серьёзные повреждения воздушного судна. Снимки были размещены Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России в Telegram-канале.
Последствия жёсткой посадки вертолёта Ми-8Т. Фото © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
На опубликованных материалах видно, что у вертолёта полностью оторвана хвостовая часть. Дополнительно отмечаются повреждения лопастей несущего винта, которые получили серьёзные разрушения. Следственные органы продолжают фиксировать данные с места инцидента и устанавливать все детали случившегося.
Напомним, что сегодня утром, 26 июня, в районе населённого пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае вертолёт Ми-8Т совершил жёсткую посадку. На борту находились 12 человек — три члена экипажа и девять пассажиров. Изначально уточнялось, что все находившиеся в вертолёте люди живы, при этом данные о возможных пострадавших продолжают проверяться.
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