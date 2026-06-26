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Регион
26 июня, 13:47

Шойгу назвал смерть Сергея Иванова невосполнимой утратой для всей страны

Сергей Иванов. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Сергей Иванов. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу направил слова соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего министра обороны Сергея Иванова. Он назвал его настоящим патриотом, офицером с несгибаемой волей и надёжным товарищем, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

Шойгу выразил соболезнования родным, близким и коллегам покойного. Он подчеркнул, что Иванов был выдающимся государственным деятелем и человеком, посвятившим жизнь служению Отечеству.

«Это невосполнимая утрата для всех, кто знал Сергея Борисовича, кто с ним работал, служил и дружил, это потеря для всей страны», — сказал секретарь СБ.

Патриарх Кирилл соболезнует семье умершего Сергея Иванова и молится о его душе
Патриарх Кирилл соболезнует семье умершего Сергея Иванова и молится о его душе

Напомним, сегодня стало известно, что бывший министр обороны России и специальный представитель президента Сергей Иванов скончался на 73-м году жизни. Он прошёл путь от службы в КГБ СССР и СВР до постов заместителя директора ФСБ, главы Минобороны и руководителя Администрации президента. В последние годы являлся спецпредставителем главы государства по природоохранной деятельности, экологии и транспорту. Президент России выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.

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Юрий Лысенко
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