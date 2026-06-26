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Опубликовано 26 июня, 18:05

«Оградим людей от шарлатанов»: В России намерены бороться с лжепсихологами

Депутат Леонов призвал создать в России базу психологов с высшим образованием

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

В России стоит создать единый реестр квалифицированных психологов по примеру Казахстана, где специалистов с высшим образованием обяжут регистрироваться в государственной базе. Такую меру в беседе с «Газетой.ru» предложил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, реестр помог бы защитить людей от лжеспециалистов и допускать к работе только тех, кто имеет профильное образование и подтверждённую квалификацию, ведь некомпетентная «помощь» может не только не решить проблему, но и навредить клиентам.

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«Считаю, что введение похожего реестра как в Казахстане было бы очень правильным решением и для нас. <...> Так мы оградим людей от консультаций шарлатанов из интернета», — подчеркнул депутат ГД РФ.

Он отметил, что сейчас в России разрабатывается законопроект о психологической помощи, обсуждаются несколько вариантов документа. Регулирование этой сферы особенно важно, поскольку часть специалистов не умеет работать с тяжёлыми запросами взрослых, детей и подростков.

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К слову, с ростом спроса на психологическую помощь увеличилось и количество людей, называющих себя специалистами, но без достаточной подготовки, профессиональной этики и чётких границ. Как отличить настоящего психолога от шарлатана, выяснил Life.ru.

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Борис Эльфанд
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