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Опубликовано 28 июня, 13:43

Медведев заявил, что «Единая Россия» идёт на выборы сильной командой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

«Единая Россия» идёт на предстоящие сентябрьские выборы сильной командой. Об этом заявил председатель партии, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев на съезде ЕР. По его словам, партия уверена в своих возможностях перед избирательной кампанией.

«Я уверен: мы идём на выборы сильной командой», — сказал Медведев.

Путин поддержал «Единую Россию» перед осенними выборами в Госдуму
Путин поддержал «Единую Россию» перед осенними выборами в Госдуму

Ранее сообщалось, что сентябрьские выборы в Государственную думу состоятся в установленные сроки. Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что избирательный процесс будет проходить строго в рамках действующего законодательства.

Узнать, кто участвует в выборах в Госдуму 2026 года, можно в большом гиде Life.ru.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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