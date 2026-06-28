Медведев заявил, что «Единая Россия» идёт на выборы сильной командой

«Единая Россия» идёт на предстоящие сентябрьские выборы сильной командой. Об этом заявил председатель партии, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев на съезде ЕР. По его словам, партия уверена в своих возможностях перед избирательной кампанией.

«Я уверен: мы идём на выборы сильной командой», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что сентябрьские выборы в Государственную думу состоятся в установленные сроки. Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что избирательный процесс будет проходить строго в рамках действующего законодательства.

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