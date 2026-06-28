Медведев предложил пятёрку кандидатов от «Единой России» на выборах — в неё вошли Собянин и Лавров

На съезде «Единой России» Дмитрий Медведев озвучил состав общефедеральной группы кандидатов на предстоящие парламентские выборы. В число претендентов на депутатские кресла вошли глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и столичный градоначальник Сергей Собянин.

Компанию им составили уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный, а также руководитель Главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин. Данный выбор подчеркивает ставку политического объединения на узнаваемых экспертов в ключевых отраслях.

Председатель партии отметил, что озвученные персоналии станут локомотивами избирательной кампании. Их имена призваны укрепить доверие граждан и подтвердить актуальную повестку политической силы.

Полный перечень всех претендентов на мандаты по одномандатным округам и региональным группам позднее представит секретарь генсовета организации Владимир Якушев. Партийцы готовятся к активной фазе работы с электоратом.

Решение о выдвижении таких знаковых фигур знаменует старт масштабной подготовки к голосованию. В руководстве подчёркивают значимость каждого претендента для достижения уверенного результата в Госдуме.

Ранее Медведев заявил о возможных попытках сорвать ход предвыборной кампании в Госдуму. По его словам, противники России могут использовать провокации и диверсии для дестабилизации политического процесса. Медведев отметил, что подобные действия направлены на попытки расшатать государство, которое, как он подчеркнул, невозможно победить.

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