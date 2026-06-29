«Есть куда поехать»: Чернышенко рассказал, где проведёт отпуск

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сохраняет оптимизм в отношении летнего туристического сезона. Об этом он рассказал журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

По словам вице-премьера, размеры страны и растущее число туристических направлений позволяют россиянам выбирать разные варианты отдыха.

«Посмотрите, какая у нас огромная страна, есть много мест, куда можно поехать», — сказал Чернышенко.

Он отдельно отметил развитие событийного, патриотического и этнографического туризма. Предложений в этих направлениях, по его словам, становится всё больше.

Сам чиновник свои планы на отпуск менять не стал. Летом он намерен отдохнуть в Крыму.

Ранее Чернышенко заявлял, что туристический сезон на юге России состоится, а его масштаб и возможные ограничения будут зависеть от решений региональных властей.