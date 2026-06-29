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Регион
29 июня, 10:47

Эрдоган заявил о важности скорее добиться результатов в вопросе Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV

Президент Турции Эрдоган призвал к немедленным и ощутимым результатам в мирном разрешении ситуации на Украине. Он подтвердил готовность Анкары, как посредника, пользующегося доверием обеих сторон, продолжать активно участвовать в мирных переговорах.

«Будучи союзником, способным вести диалог с обеими сторонами, инициирующим плодотворные процессы и заслужившим доверие обеих сторон за счет своей справедливой позиции, мы будем и впредь активно способствовать мирным усилиям», — сказал турецкий лидер, выступая перед участниками парламентского саммита НАТО в Стамбуле.

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До этого Эрдоган говорил журналистам, что не верит в скорое окончание конфликта на Украине. Вместе с тем он отмечал, что Украина не сможет соперничать с Россией в экономике и что Запад не сможет бесконечно финансировать киевское руководство.

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Наталья Демьянова
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