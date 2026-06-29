Киеву придётся заплатить территориями: Песков напомнил слова Путина о Курской области
Песков заявил о цене для Киева за вторжение в Курскую область
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина, что Киеву придётся заплатить за вторжение в Курскую область территориями. Речь идёт о земле, которая войдёт в буферную зону безопасности.
«Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, там, где создаётся буферная зона безопасности после вторжения в Курскую область бандформирований киевского режима, Путин сказал, что киевскому режиму придётся заплатить за это вторжение. Заплатить вот этой самой территорией, которая окажется в буферной зоне», — сказал представитель Кремля.
Песков уточнил, что российский лидер говорил об определённых направлениях, где формируется такая линия безопасности после вторжения в приграничный регион. По словам представителя Кремля, именно эти территории должны оказаться в составе буферной зоны.
Ранее Песков говорил, что положение Киева на линии соприкосновения ухудшается с каждым днём и со временем может стать необратимым. Он подчёркивал, что обстановка складывается не в пользу украинской стороны, а российские силы продвигаются сразу на нескольких направлениях.
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