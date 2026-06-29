Более половины обращений к омбудсмену связаны с СВО

С 14 мая в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 14 752 обращения. Более половины из них связаны со специальной военной операцией.

Об этом Яна Лантратова сообщила на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

По её данным, на тему СВО приходится 52% всех поступивших обращений. За каждым из них, подчеркнула омбудсмен, стоит конкретная человеческая судьба.

Ранее Лантратова работала с семьями военнослужащих как депутат Госдумы. За прошлый год она посетила 46 регионов и провела приёмы в том числе в отдалённых населённых пунктах.

По итогам общения с гражданами она подготовила 102 законодательных предложения, касающихся участников СВО и их близких. Часть инициатив впоследствии стала федеральными законами.