МИД Белоруссии заявил о плотном мониторинге границы с Украиной

Белоруссия держит под контролем ситуацию на границе с Украиной, при этом активных военных приготовлений со стороны Киева не зафиксировано, сообщил замглавы МИД республики Игорь Секрета. Он уточнил в интервью RT, что признаков возможного нападения на страну нет.

«Мы мониторим ситуацию на нашей границе с Украиной, активных военных приготовлений, которые могли бы указать на... возможное нападение на нашу страну, нет», — сказал он.

Секрета также подчеркнул, что в случае несанкционированного или агрессивного пересечения границы Белоруссия готова применить весь свой военный потенциал, и украинская сторона осведомлена об этом.

Ранее Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции. Ключевую роль в ней должна сыграть СБУ и её Центр специальных операций «Альфа». Согласно словам эксперту, главной целью объявленной операции может стать Белоруссия. По его словам, Запад может быть заинтересован в создании напряжённости на белорусском направлении, чтобы затормозить продвижение ВС РФ в Донбассе.