ВОЗ: Вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius близится к завершению

Вспышка хантавируса Андес, возникшая на круизном лайнере MV Hondius, практически угасла. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети X. Он подчеркнул, что ситуация стабилизировалась и близится к разрешению.

Все, кто был эвакуирован с судна в Испанию и Нидерланды, включая членов экипажа, а также лица, контактировавшие с первыми двумя пациентами в Южной Африке, завершили карантин и период наблюдения. Новых случаев заболевания не выявлено.

На 25 июня под наблюдением остаются 30 контактных лиц. Общее число подтверждённых случаев заболевания составляет 13, из которых три закончились летальным исходом.

Вспышка хантавируса на нидерландском экспедиционном судне была зафиксирована в начале мая. Тогда лайнер, совершавший круиз в Южной Атлантике, пришвартовался у берегов испанского острова Тенерифе, где прошла эвакуация пассажиров и членов экипажа – граждан 23 стран. Хантавирус «Андес» – редкий и опасный штамм, способный передаваться от человека к человеку при тесном контакте. Именно это обстоятельство, а также длительный инкубационный период (от одной до восьми недель), послужили причиной для введения строгих карантинных мер.