В Венесуэле число погибших при землетрясениях превысило 1,7 тысячи человек

Число жертв двух землетрясений, произошедших 24 июня в Венесуэле, достигло 1719 человек. Такие данные привёл председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

«Мы информируем население о том, что в результате двух землетрясений 24 июня зарегистрировано 1719 погибших, 5034 человека получили ранения, 15 866 человек пострадали, и мы оказали медицинскую помощь 12 402 людям», — говорится в сообщении.

В пострадавшие районы уже доставили 7 млн 237 тыс. кг продуктов питания, 22 478 продуктовых наборов направили в штат Ла-Гуайру. Также для людей, лишившихся жилья, развернули 50 крупных временных лагерей. В стране работает многопрофильная группа, которая оценивает состояние повреждённых зданий.

Напомним, трагедия произошла 24 июня. Геологическая служба США зафиксировала два мощных подземных толчка с интервалом в несколько минут. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. После этого сейсмологи насчитали свыше 500 афтершоков. Последствия оказались катастрофическими. В стране был введён режим чрезвычайного положения. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.