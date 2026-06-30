Командир 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Кононников планировал вооружённый захват власти на Украине. Об этом заявил AиФ советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Тело офицера обнаружили в воскресенье, 28 июня. Командование «Юг» утверждает, что признаков насильственной смерти не зафиксировано, однако полиция подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщила об огнестрельном ранении. Возбуждено дело по статье об умышленном убийстве.

По словам Иванникова, комбриг был причастен к попытке вооружённого мятежа против режима Владимира Зеленского. «Вместе с ним ликвидировали или ещё только планируют ликвидировать ещё несколько украинских генералов и полковников», — пояснил он.

Соединение, которым руководил Кононников, в конце августа 2024 года перебросили в Курскую область. Именно эту часть связывают с репрессиями против гражданского населения.

Собеседник издания также напомнил о судьбе полковника Валерия Дрогайцева. Того нашли мертвым в Хмельницкой области после встречи с сослуживцами. Будучи командиром 19-й ракетной бригады, он отдал приказ на обстрел Белгорода тремя баллистическими ракетами «Точка-У» 3 июля 2022 года.