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30 июня, 07:54

Пятый обвиняемый арестован за зверское убийство студента на пустыре в Омске

Суд арестовал на два месяца пятого подозреваемого в убийстве студента в Омске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Омский суд арестовал на два месяца пятого подозреваемого в жестоком убийстве 20-летнего студента. Об этом сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. Всего нападавших было шестеро: две девушки и четверо молодых людей.

«Пятый [обвиняемый] арестован», — подтвердила Булихова в беседе с ТАСС.

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Напомним, трагедия разыгралась 20 июня 2026 года в Омске. Шестеро обвиняемых, чей возраст варьируется от 20 до 24 лет, связали жертве руки и ноги скотчем. Молодого человека перенесли к заброшенной постройке на улице 10 лет Октября и нанесли ему удары ножом. 29 июня четверых подозреваемых заключили под стражу. По данным СК, причиной расправы стала личная неприязнь.

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Татьяна Миссуми
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