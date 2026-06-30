Пятый обвиняемый арестован за зверское убийство студента на пустыре в Омске

Омский суд арестовал на два месяца пятого подозреваемого в жестоком убийстве 20-летнего студента. Об этом сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. Всего нападавших было шестеро: две девушки и четверо молодых людей.

Мать погибшего студента в Омске заявила, что сын близко знал только одного из убийц

Мать погибшего студента в Омске заявила, что сын близко знал только одного из убийц

Напомним, трагедия разыгралась 20 июня 2026 года в Омске. Шестеро обвиняемых, чей возраст варьируется от 20 до 24 лет, связали жертве руки и ноги скотчем. Молодого человека перенесли к заброшенной постройке на улице 10 лет Октября и нанесли ему удары ножом. 29 июня четверых подозреваемых заключили под стражу. По данным СК, причиной расправы стала личная неприязнь.