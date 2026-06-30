Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым

Президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Венки и машины со спецсигналами: видео с места прощания с Сергеем Ивановым

Венки и машины со спецсигналами: видео с места прощания с Сергеем Ивановым

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