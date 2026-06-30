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Регион
30 июня, 07:46

Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей.

Венки и машины со спецсигналами: видео с места прощания с Сергеем Ивановым
Венки и машины со спецсигналами: видео с места прощания с Сергеем Ивановым

Сергей Иванов скончался на 73-м году жизни 26 июня. Сегодня, 30 июня, в зале ЦКБ №1 проходит церемония прощания с экс-министром обороны РФ. Похоронят его на Троекуровском кладбище рядом с погибшим сыном.

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Александра Вишнякова
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