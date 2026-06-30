Украинского олигарха взорвали с женой и сыном в Монако с помощью посылки с бомбой
Правительство Монако: Теракт в княжестве произошёл из-за заминированной посылки
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Первый в истории Монако теракт, в результате которого пострадал украинский олигарх Ермолаев и его семья, произошёл из-за взорвавшейся заминированной посылки. Об этом сообщает правительство княжества в соцсети X.
«Сегодня вечером, незадолго до 21:00, в Княжестве неподалёку от площади Мулино была услышана мощная детонация, связанная с взрывным посылочным устройством», — говорится в сообщении.
Полиция оцепила место взрыва. На камерах заметили подозреваемого, который убегал в сторону французской коммуны Босоль. Въезды в княжество тут же усилили охраной. Генерального прокурора уведомили, началось расследование. Полиция собирала улики до самого вечера.
Взрыв произошёл 29 июня около 21:00 по местному времени в подъезде жилого дома. Трое пострадавших находятся в больнице, среди них, прежположительно, — Вадим Ермолаев, ранее входивший в списки самых состоятельных украинских бизнесменов. Подозреваемого после ЧП удалось отследить по камерам до города Босолей, но затем полиция потеряла его из виду. Блогер Анатолий Шарий считает, что теракт мог быть связан с рейдерским захватом предприятий Ермолаева на Украине. Князь Монако Альбер II назвал случившееся потрясением для княжества.
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