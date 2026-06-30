Украинского олигарха взорвали с женой и сыном в Монако с помощью посылки с бомбой

Первый в истории Монако теракт, в результате которого пострадал украинский олигарх Ермолаев и его семья, произошёл из-за взорвавшейся заминированной посылки. Об этом сообщает правительство княжества в соцсети X.

«Сегодня вечером, незадолго до 21:00, в Княжестве неподалёку от площади Мулино была услышана мощная детонация, связанная с взрывным посылочным устройством», — говорится в сообщении.

Полиция оцепила место взрыва. На камерах заметили подозреваемого, который убегал в сторону французской коммуны Босоль. Въезды в княжество тут же усилили охраной. Генерального прокурора уведомили, началось расследование. Полиция собирала улики до самого вечера.