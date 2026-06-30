Матвиенко, Володин и Лавров простились с Сергеем Ивановым в ЦКБ Москвы
Сергей Иванов. Обложка © ТАСС / Виталий Невар
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава МИД Сергей Лавров посетили церемонию прощания с Сергеем Ивановым. Траурное мероприятие прошло в Центральной клинической больнице в Москве, кадры с места событий предоставил корреспондент Life.ru.
Прощание с Сергеем Ивановым в Москве. Видео © Life.ru
Почтить память бывшего министра обороны также прибыли глава военного ведомства Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, руководитель Верховного суда Игорь Краснов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор СВР Сергей Нарышкин, глава ЦИК Элла Памфилова, экс-омбудсмен Татьяна Москалькова и руководитель ВТБ Андрей Костин.
Сергей Иванов скончался 26 июня на 73-м году жизни. Экс-министр обороны упокоится на Троекуровском кладбище рядом с погибшим сыном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл Сергея Иванова настоящим членом команды лидера РФ Владимира Путина. Он напомнил, что Иванов работал с будущим главой государства ещё в разведке, затем в Минобороны и на посту вице-премьера, и его кончина стала печальной новостью для всей администрации. Покойного ценили многие поколения служащих как высочайшего профессионала и эффективного руководителя.
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