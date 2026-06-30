Красные розы и 20 минут у гроба: Появилось видео прощания Путина с Сергеем Ивановым

Опубликовано видео посещения президента России Владимира Путина церемонии прощания с Сергеем Ивановым в ЦКБ. На кадрах глава государства возлагает букет красных роз у чёрного гроба покойного.

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Путин лично простился с экс-министром обороны РФ и своим бывшим специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С Ивановым он долгие годы работал лично. Несмотря на плотный график, глава государства провёл у гроба не менее 20 минут. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин также кратко пообщался с родными и близкими Иванова.

Церемония прощания проходит в траурном зале Московской Центральной клинической больницы. Он скончался на 73-м году жизни 26 июня. Сегодня, 30 июня, в зале ЦКБ №1 проходит церемония прощания с экс-министром обороны РФ. Похоронят его на Троекуровском кладбище рядом с погибшим сыном.