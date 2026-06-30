Почётный караул и военный оркестр провожали в последний путь Сергея Иванова
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Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым прошла с воинскими почестями, включая участие почётного караула и военного оркестра. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Почётный караул был выставлен у гроба согласно уставу гарнизонной службы. Траурную процессию сопровождали представители сухопутных войск, ВКС и ВМФ. Венки возложили от президента, Минобороны, ведомств и семьи. Перед погребением прозвучит государственный гимн в исполнении оркестра, а затем будет произведён троекратный залп холостыми патронами.
Сергей Иванов скончался на 73-м году жизни 26 июня. Действующий глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Иванова опытным государственным, политическим и военным деятелем, а также талантливым руководителем, посвятившим жизнь укреплению обороноспособности страны. Похоронят его на Троекуровском кладбище рядом с погибшим сыном.
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