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30 июня, 11:17

MM: Спутнице украинского олигарха Ермолаева оторвало ноги при взрыве в Монако

Место покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Обложка © X / Alexandra Masson

Место покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Обложка © X / Alexandra Masson

При взрыве в Монако пострадала спутница украинского бизнесмена Вадима Ермолаева — ей оторвало ноги. Подробности инцидента опубликовала газета Monaco-Matin со ссылкой на источник в расследовании.

По данным издания, три основных пострадавших в результате теракта выжили. Всех пострадавших в экстренном порядке доставили в больницы Ниццы.

Наибольшие опасения у врачей вызывает состояние женщины, которой оторвало часть нижних конечностей. Информация о том, что она является спутницей Ермолаева, официально не подтверждена.

Мэр Ниццы назвал взрыв в Монако терактом
Мэр Ниццы назвал взрыв в Монако терактом

Напомним, вечером 29 июня в Монако на улице Reverend-Pere-Louis-Folla неизвестный оставил рюкзак и скрылся, после чего прогремел взрыв. Этот инцидент стал первым терактом в истории княжества, заявили власти. В результате взрыва пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев. Блогер Анатолий Шарий предположил, что инцидент связан с рейдерским захватом его бизнеса на Украине.

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Александра Мышляева
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