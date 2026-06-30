MM: Спутнице украинского олигарха Ермолаева оторвало ноги при взрыве в Монако
Место покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Обложка © X / Alexandra Masson
При взрыве в Монако пострадала спутница украинского бизнесмена Вадима Ермолаева — ей оторвало ноги. Подробности инцидента опубликовала газета Monaco-Matin со ссылкой на источник в расследовании.
По данным издания, три основных пострадавших в результате теракта выжили. Всех пострадавших в экстренном порядке доставили в больницы Ниццы.
Наибольшие опасения у врачей вызывает состояние женщины, которой оторвало часть нижних конечностей. Информация о том, что она является спутницей Ермолаева, официально не подтверждена.
Напомним, вечером 29 июня в Монако на улице Reverend-Pere-Louis-Folla неизвестный оставил рюкзак и скрылся, после чего прогремел взрыв. Этот инцидент стал первым терактом в истории княжества, заявили власти. В результате взрыва пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев. Блогер Анатолий Шарий предположил, что инцидент связан с рейдерским захватом его бизнеса на Украине.
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