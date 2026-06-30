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30 июня, 13:52

В МИД подтвердили, что пострадавшие в Монако имеют украинское происхождение

Место взрыва в Монако, при котором пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев. Обложка © ТАСС / SEBASTIEN NOGIER

Место взрыва в Монако, при котором пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев. Обложка © ТАСС / SEBASTIEN NOGIER

Киев проверяет наличие украинского гражданства у пострадавших в результате взрыва в Монако. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на заявление МИД республики.

«По информации местных спасательных служб, в результате взрыва пострадали три человека — члены семьи украинского происхождения. В настоящее время по официальным каналам проводится идентификация пострадавших, уточняется информация о наличии у них гражданства Украины», – сообщили в МИД.

Украинское посольство во Франции, в чью зону ответственности входит и Монако, находится на постоянной связи с властями княжества. На месте происшествия уже работают украинские дипломаты.

Месть за стариков или охота СБУ: Кто взорвал в Монако короля телефонных мошенников
Месть за стариков или охота СБУ: Кто взорвал в Монако короля телефонных мошенников

Напомним, при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции. Также ранены его жена и ребёнок. Во Франции усмотрели причастность Зеленского к теракту в Монако. Политологи считают, что взрыв организовала СБУ, которая покрывает украинский криминалитет.

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Александра Мышляева
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