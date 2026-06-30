Киев проверяет наличие украинского гражданства у пострадавших в результате взрыва в Монако. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на заявление МИД республики.

«По информации местных спасательных служб, в результате взрыва пострадали три человека — члены семьи украинского происхождения. В настоящее время по официальным каналам проводится идентификация пострадавших, уточняется информация о наличии у них гражданства Украины», – сообщили в МИД.

Украинское посольство во Франции, в чью зону ответственности входит и Монако, находится на постоянной связи с властями княжества. На месте происшествия уже работают украинские дипломаты.

Напомним, при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции. Также ранены его жена и ребёнок. Во Франции усмотрели причастность Зеленского к теракту в Монако. Политологи считают, что взрыв организовала СБУ, которая покрывает украинский криминалитет.