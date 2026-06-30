Завершено расследование в отношении одного из создателей наркомаркета Hydra

Завершено расследование уголовного дела в отношении одного из предполагаемых создателей торговой площадки Hydra, на которой наркоторговцы занимались продажей запрещённых веществ. Ежемесячный преступный оборот достигал миллиарда рублей. Деятельность велась до 2022 года. О передаче материалов в суд сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В следственном департаменте МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из предполагаемых руководителей преступного сообщества наркоторговцев. Предварительно установлено, что в 2015 году злоумышленник принимал активное участие в создании торговой площадки Hydra», — поделилась она.

Как установили следователи, функционировали в нелегальной Сети более 19 тысяч виртуальных магазинов, которые зарабатывали на криминале. Уже задержаны и привлечены к уголовной ответственности участники преступного сообщества, обеспечивавшие её администрирование и техподдержку.

Как писал Life.ru, у подозреваемых, связанных с даркнет-платформой Hydra, было изъято более 350 млн рублей. Сам сервис действовал в теневом сегменте Сети. Преступная группировка работала на территории регионов России и Белоруссии.