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Регион
1 июля, 05:37

СК завёл дело из-за опрокидывания автобуса с 27 детьми в Красноярском крае

Обложка © Макс / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Обложка © Макс / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом, в котором из лагеря возвращались 27 детей. Об этом сообщило ГСУ СК по региону в Максе.

Авария произошла в Минусинском округе. По данным ГУ МВД, за медпомощью обратились ребёнок и взрослый сопровождающий. Причиной аварии стала водитель легкового автомобиля со встречной полосы, уснувшая за рулём.

«Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьёй 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — говорится в сообщении СК.

Три человека пострадали в ДТП на МКАД, движение парализовано
Три человека пострадали в ДТП на МКАД, движение парализовано

В салоне того автобуса ехали 27 несовершеннолетних. Медицинская помощь понадобилась одному ребёнку и сопровождающему взрослому. Пассажирский транспорт двигался с территории детского лагеря по трассе «Саяны». На 33-м километре ему навстречу вылетел автомобиль Kia Sportage, водитель которого заснула за рулём. В результате автобус опрокинулся в кювет.

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Владимир Озеров
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