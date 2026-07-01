СК завёл дело из-за опрокидывания автобуса с 27 детьми в Красноярском крае

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом, в котором из лагеря возвращались 27 детей. Об этом сообщило ГСУ СК по региону в Максе.

Авария произошла в Минусинском округе. По данным ГУ МВД, за медпомощью обратились ребёнок и взрослый сопровождающий. Причиной аварии стала водитель легкового автомобиля со встречной полосы, уснувшая за рулём.

«Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьёй 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — говорится в сообщении СК.