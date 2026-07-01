СК завёл дело из-за опрокидывания автобуса с 27 детьми в Красноярском крае
Обложка © Макс / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом, в котором из лагеря возвращались 27 детей. Об этом сообщило ГСУ СК по региону в Максе.
Авария произошла в Минусинском округе. По данным ГУ МВД, за медпомощью обратились ребёнок и взрослый сопровождающий. Причиной аварии стала водитель легкового автомобиля со встречной полосы, уснувшая за рулём.
«Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьёй 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — говорится в сообщении СК.
В салоне того автобуса ехали 27 несовершеннолетних. Медицинская помощь понадобилась одному ребёнку и сопровождающему взрослому. Пассажирский транспорт двигался с территории детского лагеря по трассе «Саяны». На 33-м километре ему навстречу вылетел автомобиль Kia Sportage, водитель которого заснула за рулём. В результате автобус опрокинулся в кювет.
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