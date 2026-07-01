74 украинских БПЛА разбились о «‎стену ПВО» в Брянской области

В Брянской области за прошедшие сутки уничтожили 74 украинских беспилотника самолётного типа. К отражению налётов были привлечены подразделения ПВО Минобороны России и мобильные огневые группы различных подразделений, информирует врио губернатора региона Егор Ковальчук в своём Telegram-канале.

«Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 74 вражеских БпЛА самолётного типа», — уточнил Ковальчук.

Со слов главы региона, атака отражалась комплексно с участием нескольких силовых структур региона. Система обороны работала в непрерывном режиме, отражая последовательные атаки беспилотников ВСУ.