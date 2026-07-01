«10–15 минут с пробкой во рту»: Актёр Шагин раскрыл два секрета победы над страхом сцены

Актёр театра и кино Антон Шагин даже спустя годы продолжает волноваться перед выходом на сцену. О способах справиться с напряжением он рассказал корреспонденту Пятого канала.

По словам артиста, перед каждым выступлением он делает речевую разминку: проговаривает скороговорки с винной пробкой, зажатой между зубами. Этому приёму он научился ещё во время учёбы в Школе-студии МХАТ.

Антон Шагин борется с волнением при помощи винной пробки. Видео © Пятый канал

«Пробка от вина стабилизирует челюсть и скороговорки, которые ты с этим 10-15 минут произносишь, это является залогом того, как ты выйдешь на сцену, чтобы каждое слово доходило до зрителя», — отметил Шагин.

Ещё одним способом настроиться для него стала музыка. По словам звезды, справиться с волнением ему помогают классические произведения, в том числе сонаты Людвига ван Бетховена. При этом он не поддерживает практику употребления алкоголя для борьбы со стрессом.