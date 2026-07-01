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1 июля, 10:56

В Люберцах частично восстановили электроснабжение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

В подмосковных Люберцах восстановлено электроснабжение на ресурсоснабжающих объектах после аварии на подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Специалисты работают над подключением домов», — добавили власти.

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Напомним, причиной отключений света в Люберцах стала авария на электроподстанции, которая также затронула соседние Котельники. На месте начался пожар, ему присвоили повышенный ранг сложности.

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Матвей Константинов
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