В Люберцах частично восстановили электроснабжение
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В подмосковных Люберцах восстановлено электроснабжение на ресурсоснабжающих объектах после аварии на подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Специалисты работают над подключением домов», — добавили власти.
Напомним, причиной отключений света в Люберцах стала авария на электроподстанции, которая также затронула соседние Котельники. На месте начался пожар, ему присвоили повышенный ранг сложности.
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