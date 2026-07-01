Как на Кубани: Вода в Балтийском море прогрелась до аномального уровня

В Балтийском море вода прогрелась местами до 22 — 24 градусов тепла, что является аномальным значением для данной акватории. В летние месяцы показатели обычно не превышают 18 градусов, указывает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

Как следует из графиков температур, Балтийское море фактически сравнялось по теплу с Чёрным, которое традиционно считается наиболее комфортным для летнего купания. Среди российского побережья Балтики лидирует Калининградская область.

Леус отмечает, что вода и в других российских морях стала гораздо теплее. Так, в Белом море значения доходят до +18 градусов, в Японском — до +26, в Каспийском — до + 27.

Причиной указанных аномальных температур стала жаркая погода в Европе, которая затронула Прибалтику и Калининградскую область. Синоптики предупреждают, что зной до +37 градусов придёт и в Россию, жара в основном затронет южные регионы страны. Ранее Life.ru выяснил, какая температура должна быть в рабочем помещении и когда можно требовать сокращения дня из-за удушающего прогретого воздуха.