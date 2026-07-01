Кипучий случай: Мировой океан вышел на рекордную температуру в июне

Температура поверхности океана 21 июня достигла рекордного уровня для этого времени года. Это независимо друг от друга зафиксировали две европейские службы мониторинга Copernicus.

По оценке Copernicus Climate Change Service, средний показатель составил 20,86 градуса. Другая система наблюдений, которую использует Copernicus Marine, получила значение 21 градус. Разница связана с методами расчёта и глубиной, на которой оценивается температура воды.

Новые значения превысили показатели, зарегистрированные в те же даты в 2023 и 2024 годах. Расчёты охватывают поверхность Мирового океана за пределами полярных регионов — между 60° южной и 60° северной широты.

Учёные связывают новый максимум с общим потеплением климата и началом Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана. При этом специалисты пока не берутся утверждать, станет ли скачок кратковременным или сохранится в следующие месяцы.

Нагрев воды увеличивает испарение и даёт дополнительную энергию штормам. Он также может усиливать экстремальные осадки, ускорять повышение уровня моря и провоцировать морские волны тепла, опасные для экосистем и рыболовства.

В Copernicus допустили, что на фоне развития Эль-Ниньо в ближайшие месяцы могут быть зафиксированы новые температурные рекорды — как в океане, так и в атмосфере.