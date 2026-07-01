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Регион
1 июля, 14:31

Захарова объявила Эстонию соучастницей теракта ВСУ после признания о Петербурге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Эстонии соучастниками теракта киевского режима. Так она отреагировала на признание советника президента республики по национальной безопасности Мадиса Ролла о помощи ВСУ с атаками на Санкт-Петербург.

«Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой. В 1990-е Эстония всячески солидаризировалась с террористом Дудаевым и его головорезами на Северном Кавказе», — указала Захарова и назвала эстонское руководство «соучастниками террористического акта».

Советник президента Эстонии выболтал пранкерам роль Балтии в атаках ВСУ на Петербург
Советник президента Эстонии выболтал пранкерам роль Балтии в атаках ВСУ на Петербург

Ранее стало известно, что власти Эстонии готовы помогать Киеву в атаках на северо-запад России, включая Санкт-Петербург. Советник президента страны Мадис Ролл сделал это признание в разговоре с секретарём украинского СНБО Рустемом Умеровым, вот только говорил он в действительности с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Участие прибалтийских стран в подготовке воздушной атаки ВСУ на Петербург вскрылось давно. Вот только Эстония, Латвия и Литва это отрицали. Но глава Морской коллегии Николай Патрушев объяснял, что маршруты БПЛА требуют согласия этих стран на пролёт дронов ВСУ.

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Наталья Афонина
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