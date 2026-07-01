Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Эстонии соучастниками теракта киевского режима. Так она отреагировала на признание советника президента республики по национальной безопасности Мадиса Ролла о помощи ВСУ с атаками на Санкт-Петербург.

«Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой. В 1990-е Эстония всячески солидаризировалась с террористом Дудаевым и его головорезами на Северном Кавказе», — указала Захарова и назвала эстонское руководство «соучастниками террористического акта».