«Национальные амбиции»: Иран может изменить правила игры на мировых рынках нефти и удобрений

Стремление Ирана единолично контролировать Ормузский пролив может серьёзно ударить по мировым рынкам нефти и удобрений, предупредил политолог Владимир Киреев. В интервью РИА «ФедералПресс» он оценил возможные последствия для глобальных экономических цепочек.

Ормузский пролив остаётся одной из ключевых артерий морской торговли: через него проходит значительная часть поставок углеводородов и сырья для производства удобрений. Поэтому любые попытки ИРИ регулировать движение судов в одностороннем порядке способны повлиять не только на логистику, но и на цены.

Контроль Ирана над проливом создаст внеэкономический рычаг давления на товарные потоки. В таком случае мировые рынки могут столкнуться с дополнительной нестабильностью, а восстановление прежних объёмов судоходства окажется под политическим риском.

«Это фактор национальных амбиций и элит Ирана, которые стремятся получать такую внеэкономическую ренту за право пользования своим силовым ресурсом», — заключил эксперт.

Тем временем США полностью сняли военно-морскую блокаду с Ирана. Теперь торговые суда и нефтяные танкеры ИРИ осуществляют судоходство без каких-либо препятствий, рассказал спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.