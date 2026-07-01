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Регион
1 июля, 14:46

«Национальные амбиции»: Иран может изменить правила игры на мировых рынках нефти и удобрений

Политолог Киреев: Полный контроль Ирана над Ормузом ударит по мировой экономике

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Стремление Ирана единолично контролировать Ормузский пролив может серьёзно ударить по мировым рынкам нефти и удобрений, предупредил политолог Владимир Киреев. В интервью РИА «ФедералПресс» он оценил возможные последствия для глобальных экономических цепочек.

Ормузский пролив остаётся одной из ключевых артерий морской торговли: через него проходит значительная часть поставок углеводородов и сырья для производства удобрений. Поэтому любые попытки ИРИ регулировать движение судов в одностороннем порядке способны повлиять не только на логистику, но и на цены.

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Контроль Ирана над проливом создаст внеэкономический рычаг давления на товарные потоки. В таком случае мировые рынки могут столкнуться с дополнительной нестабильностью, а восстановление прежних объёмов судоходства окажется под политическим риском.

«Это фактор национальных амбиций и элит Ирана, которые стремятся получать такую внеэкономическую ренту за право пользования своим силовым ресурсом», — заключил эксперт.

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Тем временем США полностью сняли военно-морскую блокаду с Ирана. Теперь торговые суда и нефтяные танкеры ИРИ осуществляют судоходство без каких-либо препятствий, рассказал спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

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Борис Эльфанд
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