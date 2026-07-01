Киев пошёл по пути эскалации конфликта с Варшавой, возникшего из-за героизации нацистов, считает украинский историк Марта Гавришко. Она написала в социальной сети X, что об этом очень хорошо говорит скорость принятия Верховной радой законопроекта о создании «национального пантеона».

«Скорость, с которой прошел закон, не оставляет сомнений... Готовьтесь, поляки. Впереди интересные времена. И помните: «Азов»* вооружён до зубов», — написала она.

Ранее бывший премьер-министр России Матеуш Моравецкий отказался от украинского ордена княза Ярослава Мудрого. Политик демонстративно сдал его в музей памяти жертв Волынской резни в Хелме. Высокая награда была вручена ему 1 июня 2022 года по личному указу Владимира Зеленского.

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