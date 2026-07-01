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1 июля, 14:52

«Готовьтесь, поляки»: На Украине решили пригрозить соседям «вооружённым до зубов «Азовом»*

Историк Гавришко: Украина пошла по дороге эскалации конфликта с Польшей

Акция украинских неонацистов, 2020 год. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DVKi

Акция украинских неонацистов, 2020 год. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DVKi

Киев пошёл по пути эскалации конфликта с Варшавой, возникшего из-за героизации нацистов, считает украинский историк Марта Гавришко. Она написала в социальной сети X, что об этом очень хорошо говорит скорость принятия Верховной радой законопроекта о создании «национального пантеона».

«Скорость, с которой прошел закон, не оставляет сомнений... Готовьтесь, поляки. Впереди интересные времена. И помните: «Азов»* вооружён до зубов», — написала она.

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*Организация признана терриристической и экстремистской, запрещена в России.

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Матвей Константинов
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