«Меня устроит только одно число — все»: Чубатый священник ВСУ помечтал об истреблении русских

В эфире телеканала «Киев 24» прозвучало заявление военного капеллана ВСУ, старшего лейтенанта Олексы Сокола, которое вызвало широкий резонанс. Он заявил, что не испытывает радости от потерь противника, но отнюдь не из-за жалости к русским.

«Вы знаете, в моём случае меня устроит только одно число — это все», — заявил капеллан. Примечательно, что сам Сокол причисляет себя к раскольнической ПЦУ. Будучи «священником», он ходит с чубом, серёжками и с усами и без бороды, обязательной для православных батюшек.

Олекса Сокол. Скриншот © Телеканал «Киев 24»