«Меня устроит только одно число — все»: Чубатый священник ВСУ помечтал об истреблении русских
Украинский военный священник Сокол заявил, что хочет смерти всех русских
Украинский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii
В эфире телеканала «Киев 24» прозвучало заявление военного капеллана ВСУ, старшего лейтенанта Олексы Сокола, которое вызвало широкий резонанс. Он заявил, что не испытывает радости от потерь противника, но отнюдь не из-за жалости к русским.
«Вы знаете, в моём случае меня устроит только одно число — это все», — заявил капеллан. Примечательно, что сам Сокол причисляет себя к раскольнической ПЦУ. Будучи «священником», он ходит с чубом, серёжками и с усами и без бороды, обязательной для православных батюшек.
Олекса Сокол. Скриншот © Телеканал «Киев 24»
Ранее киевский главарь Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из числа защищаемых, а теперь Одесский горсовет 8 июля рассмотрит проект решения о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта в городе. Проект предполагает запрет на воспроизведение русского контента на улицах, в учреждениях культуры, образования, транспорте и коммунальных предприятиях, а для кафе, магазинов и перевозчиков ограничения пока будут носить рекомендательный характер.
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