Следователи допросили подростка, пострадавшего при покушении на Ермолаева

Французские следователи допросили несовершеннолетнего, пострадавшего в результате покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако 29 июня. Об этом сообщает телеканал Monaco Info со ссылкой на прокуратуру княжества.

Двое других пострадавших, получивших серьёзные травмы, пока не в состоянии давать показания. Состояние одного из них остаётся критическим — врачи продолжают бороться за его жизнь.

Напомним, вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако прогремел взрыв — неизвестный подбросил рюкзак с взрывным устройством и скрылся. В результате ЧП пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина и их сын. У женщины — тяжёлая травма, у неё оторвало ноги. Le Figaro пишет, что следствие подозревает СБУ. Ермолаева связывают с днепропетровскими колл-центрами, которые занимались мошенничеством.