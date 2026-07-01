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1 июля, 18:11

Следователи допросили подростка, пострадавшего при покушении на Ермолаева

Первые минуты после покушения на Вадима Ермолаева в Монако. Обложка © Х / warintelfeed

Первые минуты после покушения на Вадима Ермолаева в Монако. Обложка © Х / warintelfeed

Французские следователи допросили несовершеннолетнего, пострадавшего в результате покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако 29 июня. Об этом сообщает телеканал Monaco Info со ссылкой на прокуратуру княжества.

Двое других пострадавших, получивших серьёзные травмы, пока не в состоянии давать показания. Состояние одного из них остаётся критическим — врачи продолжают бороться за его жизнь.

В семье Ермолаева ждали покушения, но думали, что целью станет сын
В семье Ермолаева ждали покушения, но думали, что целью станет сын

Напомним, вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако прогремел взрыв — неизвестный подбросил рюкзак с взрывным устройством и скрылся. В результате ЧП пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина и их сын. У женщины — тяжёлая травма, у неё оторвало ноги. Le Figaro пишет, что следствие подозревает СБУ. Ермолаева связывают с днепропетровскими колл-центрами, которые занимались мошенничеством.

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Александра Мышляева
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