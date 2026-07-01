В семье Ермолаева ждали покушения, но думали, что целью станет сын
Адвокат семьи Ермолаева за 2 месяца до взрыва в Монако предупреждал об угрозах
Вадим Ермолаев. Обложка © YouTube / ANDRII OSTAPCHUK
Семья украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшего при взрыве в Монако, ожидала покушения. Однако предполагалось, что удар будет направлен на его сына Артура. Об этом со ссылкой на заявление адвоката олигарха сообщает Baza.
Артур Ермолаев давно и глубоко вовлечён в бизнес отца. В декабре 2025 года его задержали на Кипре, а затем судили в Эстонии за создание сети мошеннических колл-центров на Украине. Ущерб от их действий оценивается примерно в сто миллионов евро.
В ходе того процесса адвокат Денис Тшасовских представил суду документы об угрозах в адрес всей семьи. Защитник ходатайствовал о закрытии от публикации личных данных подсудимого, адресов родственников, информации о его компаниях и месте содержания под стражей. Однако суд это прошение отклонил.
В итоге Ермолаева-младшего признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Он выплатил эстонской прокуратуре свыше восьми миллионов евро и немедленно покинул страну на частном джете, направившись в Израиль. А спустя два месяца прогремел взрыв уже в Монако, где пострадал его отец.
Напомним, вчера при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, ранее попавший под санкции Владимира Зеленского. Французские источники связывают теракт с экс-комиком, а следствие, по данным Le Figaro, подозревает СБУ. МИД РФ заявил, что княжество в ответе за тех, кому открыло двери. Сегодня бывший сотрудник французской разведки Клод Монике заявил, что Вадим Ермолаев готовил доклад о коррупции на Украине.
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