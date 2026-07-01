В семье Ермолаева ждали покушения, но думали, что целью станет сын

Семья украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшего при взрыве в Монако, ожидала покушения. Однако предполагалось, что удар будет направлен на его сына Артура. Об этом со ссылкой на заявление адвоката олигарха сообщает Baza.

Артур Ермолаев давно и глубоко вовлечён в бизнес отца. В декабре 2025 года его задержали на Кипре, а затем судили в Эстонии за создание сети мошеннических колл-центров на Украине. Ущерб от их действий оценивается примерно в сто миллионов евро.

В ходе того процесса адвокат Денис Тшасовских представил суду документы об угрозах в адрес всей семьи. Защитник ходатайствовал о закрытии от публикации личных данных подсудимого, адресов родственников, информации о его компаниях и месте содержания под стражей. Однако суд это прошение отклонил.

В итоге Ермолаева-младшего признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Он выплатил эстонской прокуратуре свыше восьми миллионов евро и немедленно покинул страну на частном джете, направившись в Израиль. А спустя два месяца прогремел взрыв уже в Монако, где пострадал его отец.