Киев ещё не отошёл от ночных ударов ВС РФ, как там снова объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве утром 2 июля
Утро в Киеве после атаки. Фото © Telegram / Реальный Киев
Воздушная тревога объявлена в Киеве утром 2 июля. По данным издания «Политика страны», причина — дроны, летящие с севера.
При этом ночью Вооружённые силы РФ ночью нанесли массированный ответный удар по объектам на Украине, взрывы гремели в том числе в Киеве. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической сферы и инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Поражены завод, где производят ракеты «Фламинго» и Fire Point, а также дроны «Лютый». Подробнее читайте на Life.ru.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.