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2 июля, 07:54

Киев ещё не отошёл от ночных ударов ВС РФ, как там снова объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве утром 2 июля

Утро в Киеве после атаки. Фото © Telegram / Реальный Киев

Утро в Киеве после атаки. Фото © Telegram / Реальный Киев

Воздушная тревога объявлена в Киеве утром 2 июля. По данным издания «Политика страны», причина — дроны, летящие с севера.

Клубы дыма и зловещий восход: Появились кадры «апокалиптического» Киева после удара ВС РФ
Клубы дыма и зловещий восход: Появились кадры «апокалиптического» Киева после удара ВС РФ

При этом ночью Вооружённые силы РФ ночью нанесли массированный ответный удар по объектам на Украине, взрывы гремели в том числе в Киеве. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической сферы и инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Поражены завод, где производят ракеты «Фламинго» и Fire Point, а также дроны «Лютый». Подробнее читайте на Life.ru.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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