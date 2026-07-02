Вуз в Ереване возглавил полковник, верящий в желание Гитлера «спасти» Армению

Национальный оборонный исследовательский университет Армении возглавил полковник Арцрун Ованнисян. Именно он ранее публично продвигал мнение, что в случае победы фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны Гитлер создал бы «независимую, историческую Армению». Соответствующий указ о назначении чиновника подписал президент страны Ваагн Хачатурян.

«Принимая за основу предложение премьер-министра, назначить Арцруна Ованнисяна начальником Национального оборонного исследовательского университета министерства обороны», — сказано в тексте.

До этого Ованнисян занимал должность руководителя командно-штабного института военной академии Армении. В 2025 году его высказывания вызвали широкий общественный резонанс. Полковник поставил под сомнение победу советских войск под Сталинградом, а также допустил, что если бы немцы прошли дальше, то «освободили» бы Армению и вернули ей даже территории, занимаемые Турцией.

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